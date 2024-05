«Pour l'instant, on ne peut pas travailler» : en Moselle, les habitants constatent les dégâts des inondations

Plus de deux mètres d'eau dans la cave, 40 cm au rez-de-chaussée, et de la boue partout, sur les meubles, sur les murs et sur les dossiers médicaux. Dans le cabinet médical de Fabienne, à Freyming-Merlebach, le travail de déblayage s'annonce colossal. Cette commune de Moselle a subi de plein fouet les inondations qui touchent le département ainsi que la Meurthe-et-Moselle voisine. Les deux départements sont placés ce dimanche matin en vigilance orange crues et inondations.

"On va nettoyer, il faut enlever le revêtement de sol, il faut nettoyer les armoires, il faut tout refaire. Vous voyez tout ça, il faut nettoyer. Pour l'instant, on ne peut pas travailler", explique Fabienne qui, à l'image des habitants des communes alentours, commence tout juste à constater les dégâts. En l'état actuel des choses, il est à la fois impossible pour elle d'accueillir les patients, mais aussi de chiffrer les pertes.

"À la longue, tu as peur que ça s'écroule"

Chez Abdel, à Bouzonville, l'eau est montée si haut que sa maison n'était accessible qu'avec une barque et en présence des pompiers. L'homme craint par-dessus tout que les dégâts soient irréversibles. "Comme ce ne sont que de vieilles maisons, ce n'est que de la pierre, alors l'eau s'infiltre et ça s'effrite. À la longue, tu as peur que ça se fragilise et que ça s'écroule comme un château de cartes, même si ça sèche".

Pour autant, pas question pour lui de déménager. Dans un premier temps, il patientera, le temps que la rivière regagne son lit, puis contactera son assurance en espérant que les travaux de réparation soient pris en charge. L'inquiétude n'est pas près de retomber pour ces habitants car de nouvelles pluies sont annoncées dans les jours qui viennent.