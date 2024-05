«Un torrent est arrivé» : en Moselle, les habitants «impuissants» face aux inondations

Les cours d'eau continuent de monter en Moselle. Le département est placé en vigilance rouge crues inondations dans la nuit de vendredi à samedi. La pluie a cessé ce samedi matin, mais les rivières sortent toujours de leur lit. Près de 250 communes sont touchées. Du jamais vu depuis 1997. Europe 1 s'est rendue dans la commune de Freyming-Merlebach en Moselle où les pompiers et les habitants sont à pied d'œuvre pour sortir l'eau des caves.

La toute nouvelle école de commerce de Freyming-Merlebach qui a ouvert il y a quelques mois seulement a dû évacuer vendredi en urgence, comme le raconte Bernard Frémy, son directeur. "Un torrent est arrivé, comme dans les films, relativement rapidement. On a vite fait les valises et on est parti. Mais c'est arrivé en l'espace de 20 ou 30 secondes." L'eau a envahi toutes les salles de classe. Actuellement, le sol est encore recouvert de boue, la cave est encore inondée, la chaudière est sous l'eau. Il y en a pour minimum 50.000 euros de dégâts, selon Bernard Frémy.

"Déluge d'eau"

Mais c'est bien pire encore dans le cabinet médical de sa voisine Fabienne Broqui. "On était impuissant contre ce déluge d'eau. On a de l'eau à la cave, tout en bas jusqu'au plafond. Vous voyez, il y a les pompiers. En plus, notre citerne de fioul s'est retournée donc au niveau du garage on a 1m50, au niveau du cabinet 50 centimètres d'eau avec du fioul partout."

L'odeur du fioul est perceptible dans la rue. C'est la deuxième fois que le cabinet est inondé. La première fois, c'était en 2001. Mais cette nuit, l'eau est montée encore plus haut qu'il y a 20 ans. Fabienne a donc enfilé ses bottes de pluie et a commencé à arracher le revêtement du sol, à sortir des étagères pour nettoyer. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas revenir travailler ici avant plusieurs semaines.