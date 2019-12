Podcast : ces avocats vous racontent l’affaire criminelle qui a bouleversé leur vie

Ils défendent des hommes et des femmes accusées des pires crimes, ils plongent avec eux dans des histoires pleines de rebondissements. Mais que se passe-t-il dans la tête des avocats pénalistes ? Comment peuvent-ils faire confiance à leurs clients et les défendre même s'ils sont coupables ? Que ressentent-ils pendant les procès, quand ils ont la responsabilité de toute une vie entre leurs mains ? Leur arrive-t-il même de s'attacher à certains criminels ?

Dans le nouveau podcast "Mon Client et moi" produit par Europe 1 Studio, la journaliste Margaux Lannuzel vous plonge dans l'intimité de la relation entre un avocat et son client, en coulisse, de la première rencontre à l'élaboration de l'axe de défense, jusqu'à l'acquittement ou la condamnation. A partir du 17 décembre, découvrez tous les quinze jours, deux affaires, deux histoires fortes qui s’entremêlent, se répondent, et interrogent la complexité de ce lien.

