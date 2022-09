Plus de deux millions de visiteurs pour le grand retour de la braderie de Lille

Clap de fin pour la braderie de Lille. Le plus grand marché d'Europe faisait son grand retour ce week-end, après deux ans d'absence. Selon les premières estimations, les chineurs ont répondu présent : la barre des deux millions de visiteurs a été franchie. De quoi ravir Jacques Richir, l'adjoint au maire en charge de la coordination de la braderie.

Un événement "marqueur de l'identité lilloise"

"On a retrouvé les grands crus de la braderie, des bons moments et des grandes tablées. Les restaurants ont été pris d'assaut, comme il était arrivé plus de 600 tonnes de moules dans la ville !", dit l'adjoint en rigolant. "C'est vraiment l'événement qui est un marqueur de l'identité lilloise, au sens à la fois de la fête et de l'accueil aussi." Jacques Richir se félicite d'un événement "adapté à notre époque". "On parle beaucoup maintenant d'économie circulaire, de la deuxième ou troisième vie des objets. C'est la préoccupation de nos concitoyens sur les problèmes de pouvoir d'achat. Et beaucoup nous ont dit d'ailleurs qu'ils avaient trouvé beaucoup de choses comme des objets réparés, des lampes, des coffres…"

Il y a maintenant le "après" braderie, un moment que la mairie a déjà bien préparé. "À partir de 20 heures, on lance l'opération nettoyage avec 300 personnes et 120 véhicules pour nettoyer la ville qui, demain matin à la première heure, sera comme si rien ne s'était passé", explique l'adjoint. Lille sera "nettoyée de fond en comble pendant la nuit", au plus grand bonheur des travailleurs du lundi.