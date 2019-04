Plus de 6 piétons sur 10 consultent leur téléphone en marchant

Ils marchent isolés dans leur bulle numérique. Selon une étude YouGov pour Ford révélée mardi par Le Parisien, 65% des piétons reconnaissent consulter leur smartphone dans la rue, en avançant sur le trottoir ou en traversant un passage clouté. Un chiffre en nette hausse par rapport aux résultats de la précédente enquête du constructeur automobile, réalisée en 2015. Seuls 50% des piétons étaient alors concernés.

Des accidents liés à l'inattention. Depuis, le smartphone dans la rue est devenu une habitude, en particulier pour les jeunes. Les 18-24 ans et les 25-34 ans sont en effet 91% à reconnaître utiliser leur mobile en marchant. Selon l'étude, 6% de ces "smombies" (contradiction de smartphone et zombies) ont eu un accident lié à leur inattention. Le risque est d'autant plus élevé que les automobilistes ont eux aussi parfois tendance à répondre à leurs messages en conduisant.

Pour limiter les risques, certains pays étrangers ont pris des mesures préventives. Les municipalités de Tel Aviv, en Israël, et d'Ulsan, en Corée du Sud, ont par exemple récemment installé des bandes lumineuses à LED sur le sol, au niveau des carrefours, pour avertir des piétons aux yeux rivés vers le bas qu'ils s'apprêtent à traverser. D'autres ont choisi la voie répressive, comme à Sassari en Sardaigne, où les piétons qui regardent leurs portables sur les passages cloutés s'exposent à une amende de 22 euros, ou à Honolulu à Hawaï, où l'addition peut grimper jusqu'à 500 dollars pour les smombies récidivistes.