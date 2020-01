Plume : développer le plaisir d'écrire chez les enfants de 7 à 12 ans

LA FRANCE BOUGE

Plume développe le plaisir d'écrire chez les enfants de 7 à 12 ans pour les faire progresser en expression écrite. Il s'agit d'une application à destination des parents et des enseignants, qui incite l’enfant à écrire chaque jour pour l’aider à progresser dans sa maîtrise de l’expression écrite, tout en s’amusant. L’adulte créé un espace personnel sur la plateforme en ligne de Plume et l’enfant choisit un univers thématique adapté à son âge et à son niveau de lecture et d’écriture.

Plusieurs histoires lui sont alors proposées. Il reçoit le premier chapitre de l’histoire qu’il devra lui-même compléter pour faire avancer le récit. Chaque texte écrit par l’enfant fait ensuite l’objet d’une correction individuelle pour l’aider à progresser. Enfin, Plume propose aux parents de ses "petits plumes" la possibilité d’imprimer leur production littéraire dans un format livret, ou d’en faire un véritable livre, relié et richement illustré par les artistes de Plume, que l’enfant pourra tenir en main et conserver.

Aude Guéneau, présidente-fondatrice de Plume et professeure de français au collège depuis 12 ans : "Il est urgent de proposer un outil innovant à tous les enfants pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés en expression écrite. C'est un enjeu sociétal majeur et un facteur de protection pour leur scolarité."