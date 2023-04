Impôts 2023 : vous avez du mal à remplir votre déclaration ? Voici toutes les aides gratuites qui existent

C'est le moment de faire votre déclaration d'impôts 2023. Un moment souvent redouté, entre la peur de faire une erreur de calcul ou d'oublier de remplir une case importante. En cas de difficulté au moment de faire ses impôts, il existe pourtant des solutions gratuites pour aider les contribuables.

Numéro gratuit

Première possibilité : contacter son service des impôts des particuliers, dont le numéro est indiqué sur l'avis d'imposition. Autre option : il est possible de contacter le 0809.401.401, un numéro gratuit mis en place par la Direction générale des finances publiques pour répondre à toutes les interrogations des contribuables. Un conseiller sera disponible pour répondre du lundi au vendredi entre 8h30 et 19 heures.

Dernière possibilité : contacter le service des impôts directement depuis son espace particulier. Il suffit de se rendre sur le site impots.gouv.fr, puis sur sa messagerie sécurisée pour poser une question à l'administration fiscale.

Rendez-vous dans une maison France service

Enfin, pour ceux qui préfèrent échanger directement avec un conseiller, il est toujours possible de se rendre directement dans le Trésor public près de chez soi. Attention tout de même, il faut prendre rendez-vous avant via le site impots.gouv.fr. Il est également possible de se rendre dans les maisons France Services. Pour découvrir celles qui sont près de chez vous, rendez-vous sur le site service-public.fr.

Le service de déclaration en ligne a ouvert le 13 avril dernier. Pour rappel, les contribuables qui habitent un département numéroté de 01 à 19 (de l'Ain à la Corrèze) ont jusqu'au 25 mai, 23h59, pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr. Ceux qui résident dans un département numéroté de 20 à 54 (de la Corse-du-Sud à la Meurthe-et-Moselle) ont jusqu'au 1er juin, 23h59. Enfin, les résidents des départements numérotés 55 (Meuse) et au-delà, ont jusqu'au 8 juin, 23h59.