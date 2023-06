La Poste : «Dans les 18 mois, on va ouvrir 1.000 bureaux le samedi» en zone rurale, annonce Nathalie Collin

Les camionnettes jaunes font de la résistance. Malgré l'informatisation de la société, La Poste perdure. Il faut dire que les Français restent attachés à ce service public qui transporte leurs courriers à bon port. Invitée de l'émission La France bouge, Nathalie Collin, directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge de la branche Grand Public et Numérique, est revenue sur l'engagement de La Poste à multiplier les initiatives pour continuer de se diversifier, et assurer le service.

Preuve en est, "dans les milieux ruraux, nous allons ouvrir 1.000 bureaux de Poste dans les 18 prochains mois, le samedi, alors qu'ils étaient fermés" jusqu'à présent, explique au micro d'Europe 1 Nathalie Collin. "Ce plan va nous permettre d'ouvrir le samedi, ou le jour d'activité (du village ndlr), en général le jour du marché", poursuit la directrice générale adjointe.

Chérir le maillage de l'entreprise

Car l'entreprise souhaite profiter au maximum de son implantation dans le pays. "Nous avons au total 17.000 points de contacts dont 7.000 bureaux de Poste, 7.000 agences postales communales et 3.000 relais", souligne fièrement Nathalie Collin. Et d'ajouter : "Nous sommes à moins de cinq kilomètres, ou 20 minutes en voiture, de chaque Français."

"Nous, nous avons une volonté stratégique à La Poste, non seulement de rester dans les territoires, mais d'y investir" aussi, poursuit-elle. "On pense que c'est très important. On l'a vu pendant la pandémie. Les Français sont très attachés à la proximité de leur Poste et donc, nous avons un plan d'investissement sur quatre ans de 800 millions d'euros".

Une somme qui sert à changer le matériel informatique, mais également à équiper d'une tablette l'ensemble des postiers, "ce qui leur permet de faire toutes les opérations en proximité des clients", souligne Nathalie Collin. "Désormais, il n'y a plus de guichets à La Poste et nos conseillers peuvent faire les opérations en proximité des clients là où ils se trouvent", conclut-elle au micro d'Europe 1.