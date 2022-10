Plan de sobriété énergétique : découvrez la campagne du gouvernement pour les collectivités

Face à la crise énergétique qui se profile, le gouvernement appelle les collectivités à la sobriété. Jeudi, il dévoilera une série de recommandations à suivre en vue de l'hiver qui se profile dans un contexte de hausse des prix de l'énergie. À ce titre, les collectivités devront par exemple identifier et cibler les bâtiments trop énergivores à partir de factures ou d'estimations.

Crédit : Services de la Première ministre

Elles seront également encouragées à former les agents et à nommer "référent" sobriété dans chaque service. Les agents qui auront à se déplacer à bord d'un véhicule motorisé devront être formés à l'écoconduite et il leur faudra limiter la vitesse maximale de conduite. Un travail d'information devra aussi être réalisé.

Chauffage et éclairage public

Quant aux systèmes de chauffage, ils devront être régulièrement vérifiés et les collectivités devront s'assurer de leur bonne utilisation. Le gouvernement va également les enjoindre à réguler la température des bâtiments occupés à 19 degrés. La saison de chauffe de ces bâtiments devra être réduite. Elle irait alors des vacances de la Toussaint jusqu'à Pâques. Le gouvernement préconise par ailleurs de couper l'eau chaude dans ces bâtiments, exception faite des établissements scolaires ou de santé.

L'exécutif va également recommander d'éteindre l'éclairage public entre 23h et 5h30 du matin. Les axes principaux ne seront pas concernés. Les monuments devront, eux aussi, être éteints, tout comme les façades de certains édifices. Les enseignes et les vitrines des magasins sont, elles aussi, concernées.

Enfin, le gouvernement les enjoint à interdire l'usage d'appareils électriques de chauffage d'appoint. Les radiateurs mobiles, par exemple, font partie des équipements ciblés. Le gouvernement précise que ces recommandations proviennent des propositions formulées par les 215 collectivités ayant participé à un groupe de travail lancé le 30 août 2022.