Piégés sur les réseaux sociaux : « Je m'en voulais énormément »

PODCAST

Pour Marianne comme pour Allan et Alicia, tout commence par une simple demande en ami sur Facebook. Une demande adressée par un inconnu. Peu à peu, au fil des conversations, la communication virtuelle mène à des menaces, elles, bien réelles. Marianne s'est fait soutirer plusieurs milliers d'euros par un réseau d'escrocs d'Afrique de l'Ouest. Allan s'est fait poignarder au couteau suite à un faux rendez-vous amoureux. Alicia a été forcée de faire des photos pornographiques par un homme qui prétendait être un professionnel. Quelles sont les tactiques utilisées par les malfaiteurs pour approcher leurs cibles ? Et comment se reconstruire après s'être fait piégé ? Dans le podcast "Dans les Yeux d'Olivier" produit par Europe 1, Olivier Delacroix partage les histoires de trois victimes de cyber-harcèlement, tombées dans des scénarios invraisemblables qui peuvent arriver à n'importe quel utilisateur des réseaux sociaux...

[Ecoutez ici ce témoignage] "On a ce sentiment de honte de s'être fait piéger." La vie de Marianne bascule lorsqu'elle se fait aborder sur Facebook par un certain Richard, qui se présente comme un père divorcé depuis deux ans travaillant sur des chantiers. Marianne tombe sous le charme de ce bel homme, d'autant plus séduisant qu'il lui dit avoir donné de son argent à la famille d'un ouvrier décédé pour leur venir en aide. Jusqu'au jour où lui-même se retrouve dans le besoin, et demande à Marianne de lui prêter 2500 euros pour qu'il puisse enfin venir la voir. Marianne, qui vient d'obtenir une prime à son travail et rêve de rencontrer Richard, accepte. En guise de remboursement pour ce prêt, elle reçoit un chèque de 10 000 euros au nom d'une société d'assurance, dont Richard lui demande de lui reverser la différence. A partir de là, Marianne se met à recevoir des messages de la douane, qui dit avoir intercepté son "mari" essayant de faire passer des œuvres d'art volées pour elle. Dans le podcast "Dans les yeux d'Olivier", Marianne décrit les différentes étapes de cette manœuvre utilisée par ceux qu'on appelle les "brouteurs" pour extorquer de l'argent en gagnant la confiance des gens en ligne.

Vous voulez écouter les autres épisodes de "Dans les yeux d'Olivier" >> Retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts, Spotify, Google podcasts, Deezer, Amazon Music ou vos plateformes habituelles d’écoute >> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1

[Ecoutez ici ce témoignage] "Je suis marqué à vie." Pour Allan, tout part d'un "plan drague" sur Facebook avec une dénommée Stella Bambino, âgée de 17 ans. Après quelques échanges, les deux jeunes se donnent rendez-vous sur un parking dans la banlieue de Lyon. Allan vient accompagné de son meilleur ami Salim, et Stella arrive elle aussi avec une copine. Mais à peine se sont-ils rejoints que Stella, occupée à envoyer des messages sur son téléphone, ignore Allan dans la voiture. Allan comprend qu'elle est en contact avec son copain, dont il ignorait jusque-là l'existence... Et qui débarque accompagné de toute sa bande d'amis armés de couteaux. Allan et Salim, son meilleur ami, se font alors encercler, puis poignarder. Salim réussit à prendre la fuite, mais Allan, lui, se retrouve à l'hôpital après avoir reçu pas moins de vingt-quatre coups de couteau. Il confie à Olivier Delacroix que suite à l'incident, il refuse de sortir de chez lui pendant six mois, lui qui pourtant voyait pourtant tout le temps ses copains. Dans le podcast "Dans les yeux d'Olivier", il raconte à quel point cette rencontre sur les réseaux sociaux l'a profondément bouleversé.

[Ecoutez ici ce témoignage] "On apprend à vivre avec." Alicia reçoit sur Facebook la demande d'un certain Jean-Marc, qui lui propose de faire un shooting photo. Après un tour sur son site Internet et après plusieurs mois de discussion, Alicia accepte de poser pour lui. Lorsque celui-ci sonne à sa porte, Alicia tombe des nues : il n'a rien de l'homme d'une trentaine d'années qu'elle avait vu en photo. Le quinquagénaire qui se tient face à elle n'a rien de professionnel ni de bienveillant. Il la menace d'employer la manière forte si elle refuse de faire des photos pornographiques avec lui. Alicia raconte à Olivier Delacroix l'agression sexuelle dont elle a alors été la victime et se livre, avec son père, sur le traumatisme qu'elle garde de cette rencontre.