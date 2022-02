JO : Perrine Laffont, l'enfant du pays, part à la conquête d'une nouvelle médaille d'or

Ici son visage est partout. Dans la toute petite station des Pyrénées Ariégeoises des Monts d'Olmes, impossible de ne pas croiser le regard de Perrine Laffont. Et pour cause, alors que "Pépette" est en mesure de devenir double médaille d'or en ski de bosses, c'est ici qu'elle a dévalé ses premières pistes.

"On l'a vu skier toute petite avec la sucette à la bouche"

"On l'a vu skier toute petite avec la sucette à la bouche", glisse Françoise au micro d'Europe 1. "Elle ne s'est pas prise au sérieux, elle est toujours souriante et elle participe à tout", continue cette habitante au micro d'Europe 1. La simplicité de la championne, c'est ce que tous ses supporters saluent. Pour Christine qui est membre du ski club ça permet de faire connaître cette petite station des Pyrénées. "C'est extraordinaire qu'une telle championne sorte des Monts d'Olmes, qu'elle fasse parler des Monts d'Olmes, qu'elle fasse connaître la station au monde entier", se réjouit-elle.

Un coup de projecteur d'autant plus inespéré pour cette station que Perrine Laffont "y est restée fidèle", insiste Cyril Bardin, directeur d'exploitation. "C'est vraiment l'enfant du pays ! Et si un parcours sportif a besoin de financement, Perrine est toujours restée fidèle à ses racines." Un socle que la skieuse place "avant l'argent", offrant de fait "une chance incroyable" au domaine qui l'a vu grandir.

Un écran géant pour suivre les exploits de "Pépette"

Un soutien que la station compte bien lui rendre, puisqu'ils seront près de 3.000 à se réunir ce dimanche midi, devant un écran géant mis en place dans la station spécialement pour l'occasion, afin de suivre en direct la championne. Et peut-être que le slogan des Monts d'Olmes, "la station des petits qui deviennent grands", va de nouveau porter chance à Perrine Laffont. Une seconde médaille d'or qui interviendrait moins d'un an après un titre de championne du monde . De quoi entrer (encore plus) dans l'histoire.