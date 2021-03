Championne du monde en ski de bosses, Perrine Laffont va "encore plus skier avec le coeur"

Déjà bien garni, le palmarès de Perrine Laffont s'est encore un peu plus étoffé lundi. Sur la piste d'Almaty, au Kazakhstan, la Française a remporté le titre de championne du monde de ski de bosses en simple, le dernier titre majeur qui lui manquait, à seulement 22 ans. Mais sur Europe 1, la sportive prévient : si ce nouveau titre constitue un réel aboutissement, pas question pour elle de s'arrêter là.

"Cette médaille était une source de motivation, et c'est ce qui me permet d'avoir toujours quelque chose à aller chercher, à m'améliorer", confie Perrine Laffont, qui était déjà championne olympique, lauréate de la coupe du monde et médaillée d'or mondiale en parallèle. "Mais ça ne veut pas dire que maintenant que je l'ai, je n'ai plus du tout de motivation", assure la Pyrénéenne, qui avait les larmes aux yeux sur le podium.

Cette victoire, obtenue après une descente parfaite, n'était pas réellement une surprise. La dernière défaite de Perrine Laffont remonte à janvier 2019. Elle avait alors terminé deuxième derrière l'Australienne Anthony Jakara.

"Encore plus me faire plaisir"

Forte de ce nouveau titre et libérée de la pression, "je vais encore plus skier avec le cœur [mardi], et encore plus me faire plaisir, ne pas penser au résultat", poursuit la jeune skieuse. Car dès mardi, la championne va rechausser les skis et viser une nouvelle victoire en parallèle, épreuve dont elle est double championne du monde en titre.

"En principe, quand je ne pense pas au résultat, ça se passe bien", conclut-elle. Ses futures adversaires sont prévenues.