Passe Navigo : derrière le remboursement de l'abonnement, les arnaques s'activent

Huitième journée d'action contre la réforme des retraites et encore des perturbations dans les transports. Les usagers RATP, habitués à la galère, vont d'ailleurs être dédommagés pour le service dégradé à l'automne. La plateforme est ouverte jusqu'au 14 avril et le remboursement peut aller de 20 à 37 euros selon l'abonnement. Cependant, cela représente aussi une opportunité pour les arnaques en ligne.

Une cyberattaque sous forme d'hameçonnage

La date était très attendue par les usagers de la RATP, qui devront d'ailleurs peut-être patienter encore un peu puisque la plateforme était inaccessible une bonne partie de la journée mardi. Une date très attendue aussi par les hackers qui profitent de plus en plus de ces moments pour attirer des victimes, comme le décrit Damien Bancal, spécialiste en cyber intelligence. "Il faut savoir que les pirates informatiques font des revues de presse qui vont leur permettre de dire à quel moment ils vont lancer une cyberattaque sous forme d'hameçonnage", précise-t-il.

"Par exemple, pour le remboursement du passe Navigo, on a repéré des adresses internet que des pirates informatiques avaient préenregistrées il y a quelques semaines et qui peuvent servir aujourd'hui à communiquer avec des clients en leur faisant croire qu'ils travaillent pour l'Ile-de-France et qu'ils vont pouvoir être remboursés à la condition où ils vont cliquer sur le lien que proposent les pirates", alerte Damien Bancal au micro d'Europe 1.

Le principal conseil est de ne pas cliquer sur un lien reçu par SMS ou par mail. Il est nécessaire de passer directement par un moteur de recherche pour aller sur le bon site, car les faux sont de mieux en mieux réalisés. Ile-de-France Mobilités annonce qu'elle va systématiquement porter plainte à chaque tentative de fraude.