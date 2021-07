Pass sanitaire : comment le gouvernement va-t-il contrer la baisse de fréquentation des commerces ?

La belle saison se transforme en cauchemar pour les restaurateurs et les cafetiers : après la météo plus qu’instable, voici le pass sanitaire. La mesure de lutte contre le coronavirus, notamment la propagation du variant Delta, entrera en vigueur le 9 août prochain. Et dans les parcs de loisirs ou les cinémas où il est déjà appliqué, le pass sanitaire a plutôt tendance à faire fuir les clients. Pour aider les commerces français, le gouvernement pourrait donc bien débloquer de nouvelles aides d’ici la fin de l’été.

"Nous attendons les remontées du terrain pour décider". Au ministère de l'Economie ou à celui des Petites et Moyennes entreprises, la réponse est la même : il y aura un dispositif d'accompagnement s'il est avéré que le pass sanitaire pénalise certains commerces. Bruno Le Maire a ainsi donné rendez-vous le 30 août prochain aux professionnels pour faire le point sur leurs pertes, secteur par secteur.

Il ne faut "pas débrancher toutes les mesures de soutien"

Une initiative "importante" pour François Asselin. "Est-ce que ça va être un obstacle supplémentaire pour la clientèle ou est-ce que ça la rassurera ? Nous ne le savons pas. C'est pour cela que nous jugeons important de ne pas tout débrancher au niveau des mesures de soutien", avance président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Avant d’alerter : "si on va trop vite, malheureusement, beaucoup d'entreprises risquent de ne pas pouvoir rebondir dans ce contexte".

Le Fonds de solidarité et l'exonération de charges, deux dispositifs existants, pourraient être prolongé au-delà du 30 août si la situation le nécessitait, assure l’entourage du ministre de l’Economie. Mais le gouvernement mise surtout sur la hausse de la couverture vaccinale des Français pour limiter l'impact économique du pass. C'est finalement une double mission qui s'offre à Bercy : continuer à accompagner les secteurs impactés par les mesures sanitaires tout en essayant de sortir progressivement du quoi qu'il en coûte.