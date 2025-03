Pascal Praud et vous - «Vous me sauvez la vie» : l'émotion de Danielle Moreau qui remercie André Rieu pour sa musique

Invité exceptionnel de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le violoniste André Rieu a écouté le témoignage de Danielle Moreau, chroniqueuse, dont la mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La musique classique aurait des bienfaits sur la santé. C'est le sens du témoignage de Danielle Moreau, journaliste et chroniqueuse de TPMP. Alors que le violoniste néerlandais André Rieu était l'invité exceptionnel de l'émission Pascal Praud et vous, cette dernière lui a expliqué que sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis cinq ans, écoute régulièrement ses musiques.

"Les médecins m'avaient donné des antidépresseurs, en cas de crise d'angoisse ou de tristesse. Depuis cinq ans, je n'ai pas ouvert la boîte d'antidépresseurs grâce à votre musique", affirme-t-elle, remerciant l'artiste avec émotion. "Excusez-moi, mais vous me sauvez la vie (...) On ne se rend pas compte à quel point la musique est importante", poursuit-elle. "Il ne faut pas s'excuser (...) Ce sont des larmes dans mes yeux que tu me racontes", lui répond André Rieu en direct sur Europe 1.