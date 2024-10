"C'est l'État qui s'est mis dans cette situation, c'est à lui d'assumer !" : Auditeur d'Europe 1, Julien désapprouve l'idée du gouvernement d'augmenter les impôts pour le budget 2025. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il affirme haut et fort qu'il ne veut plus faire des efforts supplémentaires. "Nous sommes les pigeons, ça suffit ! On en a marre, on paye des impôts, ça ne sert à rien", fustige-t-il.