Pascal Praud et vous - Un auditeur en pleurs à l'antenne en évoquant l'insécurité montante en France

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, le climat actuel reste tendu en France. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour leur liberté et la sécurité au sein des frontières, comme José, auditeur marseillais de l'émission "Pascal Praud et vous". Il est en colère contre le président de la République. "Quand sur 100.000 personnes par an rentrent sur le territoire et la moitié, par exemple, ne supporte notre civilisation, nos rythmes, nos mœurs, qui ne supporte pas de voir une femme établir une jupe ou un décolleté, je ne peux plus !", s'insurge-t-il, les yeux embués de larmes.