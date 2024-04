Pascal Praud et vous - Un ancien alcoolique souhaite voir une étiquette «boire tue» sur les bouteilles d'alcool

Cela fait plus de dix ans que Stéphane, auditeur d'Europe 1 âgé de 50 ans, n'a plus consommé une goutte d'alcool. Cet ancien alcoolique est intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous, après la phrase de Léa Salamé à Artus qui fait polémique, en affirmant que l'alcoolisme est une maladie, et que selon lui, il n'y a pas assez de prévention. Il prend l'exemple des étiquettes "fumer tue" sur les paquets de cigarettes pour appliquer ce principe sur les bouteilles d'alcool. "On pourrait mettre que ça détruit le foie, l'œsophage, l'estomac, que ça peut rendre violent...", énumère-t-il sur Europe 1.