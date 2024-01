Pascal Praud et vous - «J'ai de grands doutes», ce patron de boîte de nuit ne croit pas au succès du «Dry January»

Après une période de fêtes qui rime parfois avec excès, certains voient dans le mois de janvier l'opportunité de sevrer leur corps d'alcool. Le "Dry January" consiste en effet à ne pas consommer la moindre boisson alcoolisée durant l'intégralité du premier mois de l'année. Une opération qui, selon Mathieu, directeur de bar et de boîte de nuit, a peu de chance de rencontrer un franc succès, dans la mesure où la consommation d'alcool tend, de toute façon, à décroître. "On a quand-même une tendance, dans la nouvelle génération, où, lors des soirées, on a beaucoup de plateaux qui partent en salle avec uniquement du soft", dit-il au micro de Pascal Praud et vous. Et d'ajouter : "On a une jeunesse maintenant qui, par rapport à notre époque, est plus sensibilisée. On a de moins en moins de gens qui sont contrôlés avec de l'alcool au volant".