Pascal Praud et vous - Trafic de drogue : «Le ministère de la Justice doit se remettre au niveau», estime Jean-Christophe Couvy

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une rixe, liée au trafic de drogue, a éclaté à Poitiers, faisant cinq blessés graves, dont un mineur de 15 ans qui se trouve entre la vie et la mort. Elle pourrait impliquer jusqu'à une centaine de personnes. Selon Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police Un1té, il est nécessaire d'établir une véritable "économie de guerre" et de se mettre en ordre de marche pour remporter la guerre contre le narcotrafic.

"La réponse policière, c'est bien, mais il faut aussi une chaîne pénale complète. Le ministère de la Justice doit se remettre au niveau. On a 11 juges pour 100.000 habitants alors que la moyenne européenne est de 17, on a 3 procureurs pour 100.000 habitants alors que la moyenne en Europe, c'est 12... On voit bien qu'on est à la ramasse sur tout", déplore-t-il. "Il faut des magistrats spécialisés avec un parquet spécialisé", ajoute encore Jean-Christophe Couvy. "Aujourd'hui, quand un juge d'instruction fait une enquête à Strasbourg, il ne sait pas ce qu'il se passe à Perpignan alors que le narcotrafic est transfrontalier." Et de conclure : "Il faut une vraie coordination des moyens de l'État."