Une fusillade éclate à Poitiers, cinq personnes grièvement blessées

Cinq personnes ont été grièvement blessées ce vendredi à Poitiers (Vienne) après une fusillade survenue dans le quartier des Couronneries. "Des tensions entre groupes ont éclaté nécessitant l’intervention de la police et de la gendarmerie. Le Préfet s’est rendu sur place", fait savoir la préfecture de la Vienne qui précise que "des renforts de police" seront déployés "dès aujourd'hui". Sur BFMTV et RMC, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ajoute que des "centaines de personnes sont impliquées" et que ces faits sont "en lien avec le trafic de drogue".

Une fusillade aux Couronneries à Poitiers a fait 5 blessés hier soir. Des tensions entre groupes ont éclaté nécessitant l’intervention de la police et de la gendarmerie. Le Préfet s’est rendu sur place. Des renforts de police seront déployés dès aujourd’hui. pic.twitter.com/ebwVuRBho4 — Préfet de la Vienne (@Prefet86) November 1, 2024

