Pascal Praud et vous - Sonia Mabrouk : «Assumons ce que nous sommes pour ne pas avoir à faire à une post-France»

"Est-ce que ce sont les 'Français de base' qui ne savent plus intégrer ou assimiler ? Ou est-ce que c'est un certain nombre de gens qui ne veulent pas ou plus s'assimiler ?", demande Yann, auditeur d'Europe 1, à Sonia Mabrouk, journaliste d'Europe 1 invitée vendredi de l'émission Pascal Praud et vous.

L'auteure du livre Et si demain tout s'inversait disserte sur la question en estimant d'abord que "l'obstacle majeur est celui du nombre, il est impossible d'assimiler en continuant d'accueillir autant", et en concluant par sa volonté d'assumer "ce que nous sommes. Assumons (nos) ombres et (nos) lumières pour ne pas avoir à faire une post-France".