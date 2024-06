Pascal Praud et vous - Sondage du maire de Saint-Cyprien face à l'arrivée de gens du voyage : l'élu débat avec un représentant de cette communauté

"Etes-vous prêts à vous mobiliser, aux côtés du maire sur place, à chaque invasion des gens du voyage, pour les déloger ?" Voici le sondage que le maire de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, Thierry Del Poso, a proposé à ses habitants après l'arrivée d'une communauté dans sa commune. L'édile a débattu de cette initiative avec Milo, président de l'association France liberté voyage, dans l'émission Pascal Praud et vous. L'élu a souligné sa volonté de créer une aire d'accueil plus grande, quand le représentant des gens du voyage a dénoncé la création de ce sondage et les mots choisis.