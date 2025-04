Pascal Praud et vous - Musique : pourquoi la carrière de Sheila «n'a pas été si facile», selon Fabien Lecœuvre

Alors qu'elle s'apprête à fêter son 80e anniversaire cet été, la chanteuse Sheila va assurer une nouvelle tournée. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Fabien Lecœuvre revient sur sa longue carrière. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

À bientôt 80 ans (en juillet prochain), la chanteuse Sheila va proposer à ses fans une nouvelle tournée cet été pour fêter son anniversaire. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le spécialiste de la chanson française Fabien Lecœuvre évoque sa longue carrière, qui n'a pas été cousue de fil blanc. "Si on regarde la carrière de Sheila en 2025, on la trouve fascinante parce qu'elle a traversé le temps admirablement, mais ça n'a pas été si facile que ça. Ses ventes sont faites entre janvier 1963 et avant le Top 50, c'est-à-dire en novembre 1984. Après, ça a été plus compliqué", relate-t-il.