Pascal Praud et vous - Risque d'attentat terroriste en France : «On n'a pas vu grandir la menace de l'islamisme radical», estime Georges Fenech

Au soir de l'attentat d'Arras vendredi, la Première ministre, Élisabeth Borne, a décidé de faire passer la France en "urgence attentat". Un risque terroriste de retour sur le devant de la scène, en parallèle de l'attaque du Hamas contre Israël, et sur lequel l'ancien magistrat Georges Fenech est revenu lundi dans l'émission Pascal Praud et vous. L'auteur du livre L’ensauvagement de la France : La responsabilité des juges et des politiques a estimé que la question de la responsabilité politique ces dernières décennies était posée. "Tout cela nous explose aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas voir qu'était en train de grandir cette menace de l'islamisme radical", a-t-il avancé sur Europe 1.