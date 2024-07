Pascal Praud et vous - Rap anti-RN : «C'est un clip de haine, contraire aux valeurs de l'islam», se désole l'imam Hassen Chalghoumi

INTERVIEW

L'indignation ne cesse pas après la publication du morceau de rap "No Pasaran", publié par un collectif de 20 rappeurs et appelant, de manière souvent injurieuse, à faire barrage au Rassemblement national pour le second tour des élections législatives. Pour l'imam Hassen Chalghoumi, "ce clip ne dégage que de la violence, de la haine, de la vulgarité et des menaces", a-t-il expliqué au micro de Pascal Praud et vous. "C'est contraire aux valeurs de l'islam de lumière que je défends, de ma vision contre la violence, autant dans la religion que dans la société". L'homme de foi a également parlé d'un "danger" qui "prend en otage la jeunesse".

Hassen Chalghoumi a indiqué avoir demandé à son avocat de porter plainte et s'est "indigné" que la Fondation Abbé-Pierre puisse "accepter de s'associer avec ce groupe de personnes violentes, qui veulent déchirer la société, qui appellent à la menace contre moi et d'autres personnalités politiques, on ne sait pas qui peut passer à l'acte".