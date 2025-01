Pascal Praud et vous - Pour Sarah Knafo, «nous sommes dans la servitude volontaire avec l'Union européenne»

Article Suggestions

Durant son passage chez "Pascal Praud et vous", l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo a affirmé que l'Union européenne "n'existait plus sans la France et l'Allemagne", ce pourquoi le gouvernement ne devrait pas hésiter à engager des bras de fer avec l'Union sur une multitude de sujets chers aux Français.