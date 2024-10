Pascal Praud et vous - Pierre de Vilno vous emmène à bord des voitures préférées des Français

La "Deudeuche", la R5, la Peugeot 403, la DS, tant de noms de voitures qui font remonter souvenirs ou scènes de films dans l'esprit des Français. Des noms auxquels ils sont attachés et qui ont révolutionné le monde de l'automobile. Pour en discuter, le journaliste et présentateur d'Europe 1 Soir, Pierre de Vilno est invité au micro de Pascal Praud, à l'occasion du Mondial de l'Auto. En tant que grand amoureux des voitures anciennes, il partage ses anecdotes, histoires et connaissances avec Pascal Praud et les auditeurs de l'émission.

