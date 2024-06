Pascal Praud et vous - «On est massacré de charges et on ne voit pas le service public qui s'améliore», assure un chef d'entreprise

Quatre jours avant le premier tour des élections législatives, le 30 juin prochain, les chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs sont inquiets du résultat qui en découlera quel que soit le parti politique qui en sortira vainqueur. "Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je me rends compte qu'on est massacrés de charges, de taxes et de tout ce qu'il faut payer pour des choses qu'on ne verra jamais", a déclaré Rodolphe, auditeur régulier d'Europe 1 et l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous". "Aujourd'hui, on ne voit pas le service public qui s'améliore, c'est une catastrophe et pourtant on paye encore plus", a-t-il ajouté.