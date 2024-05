Pascal Praud et vous - Nouvelle-Calédonie, agents pénitentiaires tués, Jean-Marie Poiré... Les moments forts de la semaine du 13 mai

État d'urgence décrété, plus de 200 millions d'euros de dégâts... La violence se déchaîne en Nouvelle-Calédonie alors que les indépendantistes désapprouvent une réforme du corps électoral sur place. Un sujet d'actualité qui a rythmé, entre autres, la semaine de l'émission Pascal Praud et vous, marquée également par la mort de deux agents pénitentiaires dans l'attaque d'un fourgon dans l'Eure. Mais des personnalités sont aussi venues ces derniers pour parler de thèmes plus légers. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : l'Eurovision, "un concours de chant" où "on ne fait pas de la politique" pour Marie Myriam

La dernière lauréate de l'Eurovision pour la France, Marie Myriam, était invitée dans l'émission lundi, deux jours après le concours 2024. L'artiste est revenue sur cette soirée marquée par les quelques cris et huées prononcés contre la chanteuse israélienne, plébiscitée par la suite par le vote du public. "C'est un concours de chant, on ne fait pas de la politique, elle (Eden Golan) ne dirige pas son pays", a-t-elle tenu à souligner.

Réécoutez l'extrait :

Mardi : l'émotion d'un surveillant pénitentiaire après l'attaque dans l'Eure

L'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure mardi matin a causé la mort de deux agents, et permis à un détenu de s'évader. Julien, un surveillant pénitentiaire a voulu réagir quelques minutes après, en partageant sa tristesse. "Ce qui se passe là, ça me touche beaucoup parce qu'on a clairement une cible sur le dos, comme tout personnel des forces de l'ordre", a-t-il confié.

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : "J'ai un rituel : j'embrasse ma fille et ma femme et je leur dis 'peut-être à ce soir'"

Jérôme, un autre surveillant pénitentiaire basé lui en région parisienne, a également apporté son témoignage sur l'attaque mortelle du fourgon au micro de Pascal Praud. Il a expliqué que depuis qu'il fait ce métier, voici dix ans, il a "un rituel". "J'embrasse ma fille et j'embrasse ma femme avant de partir, et je leur dis 'peut-être à ce soir'. On en est à ce point-là."

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : "Chaos", "danger de mort"... Une mère de famille raconte l'enfer des émeutes en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est secouée par des violences en marge d'une révision constitutionnelle. Une mère de famille habitant sur l'archipel a livré un témoignage très fort dans l'émission Pascal Praud et vous, décrivant des scènes de "chaos" et de "terreur". "Nous sommes livrées à nous-mêmes parce que nos hommes sont au 'front', barricadés derrière des barrages de fortune", a-t-elle notamment relaté.

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : "On se sent pleinement abandonnés par l'État", regrette un habitant qui a dû s'armer

L'archipel de Nouvelle-Calédonie est devenu le théâtre d'affrontements très violents entre indépendantistes et riverains récemment installés. Luc, chef d'un quartier de l'agglomération de Nouméa, explique que les renforts policiers se font toujours attendre, et qu'il "se sent pleinement abandonné par l'État". "On n'a pas le choix (que d'être armés)", a-t-il souligné.

Réécoutez l'extrait :

Bonus 1 : le coup de gueule de Jacques Vendroux contre le PSG

Lundi, Jacques Vendroux, aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1, s'en est pris au Paris Saint-Germain en critiquant le fait qu'aucun véritable hommage n'ait été rendu à Kylian Mbappé, la star parisienne qui jouait son dernier match au Parc des Princes samedi.

Réécoutez l'extrait :

Bonus 2 : Jean-Marie Poiré revient sur le film "Les Visiteurs en Amérique"

Plus de 20 ans après la sortie du film Les Visiteurs en Amérique, qui n'avait pas trouvé son public, son réalisateur Jean-Marie Poiré a partagé une anecdote. "Le film n'était pas très bon et je n'aurais jamais dû dire ça", a-t-il regretté.