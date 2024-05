L'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, dans laquelle deux agents sont morts ce mardi, jette un coup de projecteur sur les moyens de ces agents pour riposter à de tels assauts. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Jérôme, surveillant pénitentiaire et agent d'escorte en région parisienne, dénonce ce manque de moyens sur Europe 1, et partage également son inquiétude quotidienne dans son travail. "Ça fait dix ans que je suis dans la pénitentiaire. J'ai un rituel tous les jours : j'embrasse ma fille et j'embrasse ma femme avant de partir, et je leur dis 'peut-être à ce soir'. On en est à ce point-là."