Ce mardi, un fourgon pénitentiaire a été attaqué à un péage dans l'Eure, et trois agents sont morts, a-t-on appris de source policière. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Julien, surveillant pénitentiaire, ne cache pas son émotion au micro d'Europe 1. "Je ne connais pas ces collègues, ni leur mission (...) mais ce qui se passe là, ça me touche beaucoup parce qu'on a clairement une cible sur le dos, comme tout personnel des forces de l'ordre", s'attriste Julien sur Europe 1.