Pascal Praud et vous - Nouvelle-Calédonie : «On se sent pleinement abandonnés par l'État», regrette un habitant qui a dû s'armer

Le "chaos" en Nouvelle-Calédonie est toujours une réalité, bien que la nuit de jeudi à vendredi ait été plus calme. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Luc, chef d'un quartier de l'agglomération de Nouméa, détaille la situation sur place, alors que les renforts policiers peinent à prendre le relais. "Chaque jour, on nous annonce que des forces de l'ordre devraient venir nous secourir. On découvre sur le terrain que ces forces de l'ordre n'arrivent pas (...) Aujourd'hui, on se sent pleinement abandonnés par l'État", regrette-t-il sur Europe 1.

Et Luc d'expliquer comment les riverains doivent s'organiser pour se défendre sur les barrages, face aux émeutiers. "On n'a pas le choix (que d'être armés). Les gens d'en face sont armés, ils tirent sur les quartiers résidentiels. Les forces de l'ordre nous informent qu'il faut absolument qu'on ait de quoi se défendre parce qu'ils ne pourront pas nous venir en aide, donc bien évidemment, nous sommes armés", affirme-t-il.