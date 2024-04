Pascal Praud et Vous - Notre-Dame de Paris, Hyperviolence chez les jeunes, code de la route... Les moments forts de la semaine du 15 avril

Une semaine du 15 avril chargée d'une actualité peu reluisante. Pascal Praud et les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont réagi ces derniers jours à une actualité chargée avec notamment la présentation de Gabriel Attal, jeudi matin, des mesures pour endiguer la violence des mineurs, à la demande du président Emmanuel Macron. Lundi marquait aussi les cinq ans de l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.

Des moments plus légers sont venus égailler la semaine de l'émission avec la venue dans les studios du sportif Philippe Candeloro à l'occasion de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique ainsi que du passage de Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault qui ont échangé avec Pascal Praud. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : pourquoi il est obligatoire de se déshabiller entièrement avant d'entrer sur le chantier de Notre-Dame de Paris

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, la restauration de l'édifice est sur sa fin. Antoine Bienvault, reporter d'Europe 1 qui a pu visiter le chantier, a expliqué dans l'émission, qu'il a dû enfiler des vêtements en papier pour entrer dans la cathédrale. "On doit se déshabiller intégralement et changer de vêtements. On nous donne des vêtements en papier, jetables après, majoritairement en raison du plomb puisqu'il y a encore une petite atmosphère de plomb à l'intérieur", explique-t-il, soulignant qu'il a également dû prendre une douche en sortant pour enlever toute trace éventuelle.

Mardi : "Je suis affligé du niveau qu'on demande aux candidats", souffle un moniteur d'auto-école à propos du code de la route

Comment expliquer la hausse du nombre de morts sur les routes de France de 31% en mars dernier ? Certains évoquent les fortes pluies qui ont pu s'abattre, d'autres remettent en question le niveau des conducteurs. Dans l'émission, Thierry, moniteur d'auto-école, était "affligé du niveau qu'on demande aux candidats" qui passent le code de la route. "Il y en a qui sortent du code en ne sachant pas la moitié de la réglementation ou certains panneaux", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Mercredi : "Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir de l'autorité sur ses enfants", affirme une mère de famille à propos de l'hyperviolence chez les jeunes

Alors que la commune de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes met en place, chaque année, un couvre-feu pour les moins de 13 ans, Sabine, une mère de famille à Paris, estimait dans l'émission que l'autorité parentale n'est pas une question de moyens financiers. "Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir de l'autorité sur ses enfants. Je reçois dans mon cabinet des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont souvent au RSA, mais qui éduquent les enfants et ce sont bien souvent des femmes seules", a-t-elle affirmé au micro de Pascal Praud.

Jeudi : "C'est très compliqué de pouvoir en vivre", concède un champion français de patinage artistique

Le patineur français Kevin Aymoz, quatrième lors des derniers championnats du monde en 2023, a confié qu'il était "compliqué" de vivre de son sport à Pascal Praud. "On s'entraîne à plein temps pour la compétition, et on trouve des petits trucs à côté comme faire des spectacles (...). On va dire que c'est très compliqué de pouvoir vivre du patinage, même si quand on s'en sort bien, on peut gagner de l'argent. Mais on a plein de choses à côté qui peuvent nous aider", a relaté le patineur.

Vendredi : "C'est le bordel !", s'exclame un auditeur, ancien commercial à propos de l'état des routes

Le nombre de morts sur les routes françaises a bondi de 31% en mars. Une augmentation inquiétante qui place l'état de la voirie française au centre des critiques. "Les routes en France, c'est le bordel !", a déclaré Christian, auditeur et commercial à la retraite, invité de l'émission. Selon lui, la situation est liée à une corrélation entre l'augmentation du trafic des véhicules lourds sur les voies et le manque d'entretien. Des réparations qui mettent du temps à intervenir car "les collectivités se rejettent la pierre pour ne pas à avoir à payer l'entretien", indique l'auditeur.

Bonus 1 : "Léa Salamé c'est une pointure !", déclare Michel Drucker accompagné de Jean-Pierre Foucault

Alors que Jean-Pierre Foucault recevait Michel Drucker dans l'émission "Culture Média", les deux monstres sacrés de la télévision se sont rendus en studio pour "Pascal Praud et vous". À cette occasion, les deux présentateurs ont donné leurs avis sur la nouvelle génération d'animateurs. "Léa Salamé c'est une pointure !", a déclaré Michel Drucker. Un avis partagé par son compère Jean-Pierre Foucault. L'iconique animateur de Champs-Elysées et Vivement Dimanche, a aussi désigné Pascal Praud et Cyril Hanouna comme "les deux révélations" de la télévision de ces dernières années. Jean-Pierre Foucault, lui, décrit l'animateur Cyril Féraud comme "extraordinaire".

Bonus 2 : "Je n'ai pas fait le même sport que ce que l'on voit maintenant", déclare Philippe Candeloro

Il est sans doute le patineur que tous les Français connaissent. Philippe Candeloro était l'invité jeudi de l'émission Pascal Praud et vous, à l'occasion de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique. Le double médaillé olympique de bronze, aux Jeux de Lillehammer en 1994 et de Nagano en 1998, a évoqué le niveau du patinage d'aujourd'hui, radicalement différent de celui de son époque. "Je n'ai pas fait le même sport que ce que l'on voit aujourd'hui. À mon époque, on faisait un quadruple [axel] dans le programme, on pouvait être champion olympique. Aujourd'hui, on a cinq ou six quadruples [axels] dans le programme, il y a plein de difficultés autour...", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.