Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse de 31% en mars

31% de morts en plus sur les routes françaises. C'est le triste constat réalisé par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En mars, 254 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine. "Le mois de mars a été particulièrement endeuillé sur nos routes et le bilan pour le premier trimestre nous ramène aux chiffres de 2019", a commenté Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, dans le communiqué publié par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Le danger essentiellement sur les routes hors agglomérations

L'ONISR dénombre par ailleurs 1.164 blessés graves, en hausse de 10%. Après une légère baisse du nombre de morts sur les routes en 2023, la mortalité routière repart à la hausse en ce début d'année. Après une hausse de 6% en janvier, avec 240 décès recensés, le mois de février a également enregistré une augmentation de 3%, avec 224 personnes tuées sur les routes de France métropolitaine.

En mars, la Sécurité routière constate "une forte hausse" du nombre d'automobilistes tués le mois dernier (120, +29) par rapport à la même période l'an dernier, ainsi qu'une augmentation des tués en deux-roues motorisés (60, +9) et des cyclistes (13, +5). "Cette forte hausse affecte essentiellement les routes hors agglomérations, concerne tous les âges et notamment les jeunes de 18-24 ans (40 tués soit 23 de plus)", ajoute l'ONISR.

La Sécurité routière, interrogée par l'AFP, n'était pas en mesure dans l'immédiat d'expliquer précisément les raisons de cette hausse. Trois usagers d'engins de déplacements personnels motorisés (EDPm), comme les trottinettes, et 37 piétons sont également morts sur les routes en mars dernier. À l'inverse, en Outre-mer le bilan est à la baisse avec 18 tués, soit une baisse de 14% par rapport à mars 2023.