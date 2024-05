Pascal Praud et vous - Mort de Matisse : «Nos lois ne sont pas faites pour juger» ce type d'actes, s'attriste une avocate

Le prénom de Matisse résonne dans l'esprit de nombreux Français, quelques jours après la mort de ce jeune homme de 15 ans à Châteauroux. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent aurait succombé à plusieurs coups de couteau administrés par un autre adolescent de 15 ans, et aurait reçu des gifles de la part de la mère de ce dernier.

Un drame qui choque Sabine, avocate, qui a tenu à réagir dans l'émission Pascal Praud et vous. Elle se demande si la justice française "est armée pour juger cela. Nos lois ne sont pas faites pour ça, parce qu'on les a faites dans un monde qu'on voulait non-violent. Que voulez-vous faire ?", s'interroge-t-elle, estimant que la justice se devait de "protéger les mineurs d'autres mineurs. Il faut voir autrement les choses, et considérer que des mineurs ne sont pas des anges, mais des dangers en puissance, et il faut faire ce qu'il faut".