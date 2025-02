Pascal Praud et vous - Meurtre de Louise : «Les gens qui ont laissé Owen dehors ont du sang sur les mains», blâme un auditeur

Le meurtre de Louise en Essonne déclenche une vague d'émotion, et aussi de colère. Antoine, auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, et père deux petites filles, partage son indignation quant à ce drame. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.