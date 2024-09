Pascal Praud et vous - «Un climat de peur s'est installé» : à Marseille, des gens du voyage jettent des projectiles dans une cour d'école

Dans le 10e arrondissement de Marseille, des gens du voyage ont posé leur trentaine de caravanes sur un parking, et certains s'en prennent à des élèves d'une école située en contrebas. Selon Stéphane Burgatt, correspondant d'Europe 1 et intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous, "un climat de peur s'est installé. Il y a eu des jets de projectiles, de bouteilles, dans la cour de récréation. Cela a effrayé les parents". Une rubalise a également était tirée pour délimiter une partie de la cour où les enfants ne peuvent plus aller.