À Marseille, les riverains des calanques troublés par de dangereux rodéos urbains

REPORTAGE

Parmi les priorités de Michel Barnier : un renforcement des mesures sécuritaires est attendu par certains Français, et notamment sur l'insécurité sur les routes qui impacte de nombreux riverains. Ces dernières semaines, les rodéos urbains se sont multipliés. Isolée et sinueuse, la petite route en bord de mer est idéale pour les fous du volant qu'a filmé le président du comité de quartier de Callelongue, Guy Barotto: "Alors là, ils descendent jusqu'au rond point et vous avez un jeune homme qui est là, qui doit chronométrer et remonter à fond, puisque c'est un jeu pour eux, c'est celui qui va le plus vite", explique-t-il. " Ce sont des voitures de jolis modèles et il y en a quelque uns qui les maitrisent très mal".

"Ils sont complétement allumés"

Une jeune femme qui habite à l'entrée du village en a fait la triste expérience cette année en pleine nuit : "Une voiture faisait des aller-retours, j'étais tranquillement dans mon lit et d'un coup il y a eu un impact et tout le cabanon bougeait. Je les ai entendu s'encastrer dans la maison, puis je les ai vus un petit peu sonnés, la voiture éclatée. Ils sont partis et ils ont laissé la voiture comme ça." conclut-elle.

Sur la route, les habitants comme Boris craignent le pire :"Bouteille de protoxyde d'azote avec laquelle ils remplissent les ballons, ils picolent, la flasque de vodka et le pétard à la main. C'est surtout des gamins en fait. Ils n'arrivent pas à tenir debout à côté de la voiture. Quand on les interpelle, ils sont complètement allumés". Une barrière a été posée cet été pour protéger l'entrée du village, ce qui n'a fait que déplacer le problème un peu plus loin sur la route.