Pascal Praud et vous - Marion Maréchal, trafic de drogue, pénurie de médecins... Le best-of de la semaine du 18 mars

Le week-end dernier, un père de famille a été poignardé sur le parking d'un supermarché dans l'Aveyron. Un fait divers sur lequel Jeanne, gérante de deux commerces à Dijon, a tenu à réagir lundi dans l'émission Pascal Praud et vous. Tout au long de la semaine, les auditeurs d'Europe 1 ont pu donner leur avis sur l'actualité au micro de Pascal Praud. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête! aux élections européennes, et Henri Dès, chanteur suisse venu dévoiler son nouveau titre, ont également participé à l'émission. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : une gérante de supermarchés raconte un quotidien devenu cauchemardesque

Jeanne possède deux commerces dans le centre-ville de Dijon. Au lendemain de la mort d'un père de famille sur le parking d'un supermarché dans l'Aveyron, cette gérante a partagé son quotidien au micro de Pascal Praud, expliquant qu'elle n'avait "jamais eu cette peur en allant travailler. Je l'ai à 52 ans, j'ai peur d'aller faire mon travail".

Réécoutez l'extrait :

Mardi : un ophtalmologue à la retraite explique faire "des créneaux pour dépanner" les patients

Dans un contexte de pénuries de médecins, Bernard, ophtalmologue à la retraite, a confié qu'il retravaillait à certains moments "pour dépanner" les patients. Il a également pointé du doigt le nombre d'heures d'ouverture des cabinets qui s'est réduit avec la nouvelle génération de praticiens.

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : pour Marion Maréchal, il faut s'inspirer des lois anti-mafia italiennes à Marseille

Le début de la semaine a été marqué par le lancement de l'opération "place nette XXL" à Marseille, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Pour Marion Maréchal, interrogée mercredi par un auditeur d'Europe 1, il faudrait "s'inspirer des lois anti-mafia italiennes" pour endiguer ce fléau, avec notamment des conditions de détention plus strictes.

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : un consommateur de drogue explique qu'une sanction renforcée "ne changera rien" à sa consommation

Alors que le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a pointé du doigt les consommateurs de drogue, accusés de faire tourner les trafics, Pascal Praud s'est entretenu avec Anthony, un auditeur également consommateur de drogue au quotidien. Ce dernier affirme que même une sanction renforcée "ne changera rien" à sa volonté de consommer, malgré ses tentatives personnelles pour arrêter.

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : une loi pour mettre fin aux discriminations capillaires ? Le débat entre un avocat et une auditrice

Un député du groupe Liot a déposé une proposition de loi pour lutter contre les discriminations liées aux cheveux. Maître Yves Toledano, avocat parisien, et Marine, auditrice confrontée à des remarques sur ses cheveux au travail, ont débattu vendredi sur le bien-fondé de cette proposition de loi.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : Henri Dès dévoile son nouveau titre, "Je veux faire connu"

Invité de Pascal Praud et vous jeudi, le chanteur suisse pour enfants Henri Dès a interprété, en direct, son nouveau titre, Je veux faire connu. Pour le plus grand bonheur de ses fans et de toute l'équipe de l'émission.