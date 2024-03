Pascal Praud et vous - «On n'a jamais eu cette peur en allant travailler» : une gérante de supermarchés raconte un quotidien devenu cauchemardesque

La mort d'un père de famille, tué à coups de couteau devant un supermarché à Onet-Le-Château, dans l'Aveyron, résonne dans l'esprit de Jeanne. Cette commerçante, qui gère deux superettes à Dijon, relate un quotidien devenu très difficile, avec des vols et des agressions à répétition. "À l'instant, la police sort de mon magasin. Je viens de prendre un coup de poing dans la figure par une jeune fille qui a volé des sushis", raconte cette auditrice d'Europe 1 dans l'émission Pascal Praud et vous, exprimant un "ras-le-bol" depuis 2019. "On n'a jamais eu cette peur en allant travailler. Je l'ai à 52 ans, j'ai peur d'aller faire mon travail", confie la commerçante qui dit vouloir vendre ses magasins à la fin de l'année.