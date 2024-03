Pascal Praud et vous - Lutte contre le trafic de drogue à Marseille : «On devrait s'inspirer des lois anti-mafia italiennes», prône Marion Maréchal

"Ça fait 13 fois qu'Emmanuel Macron va à Marseille, donc je ne peux que lui conseiller d'y aller un peu moins et d'agir un peu plus." Marion Maréchal n'est pas tendre avec le déplacement surprise du chef de l'État ce mardi à Marseille, pour investir le sujet de la lutte contre le trafic de drogue. Interrogée par un auditeur de l'émission Pascal Praud et vous sur ses propositions pour la cité phocéenne, la tête de liste de Reconquête! aux élections européennes évoque notamment la création de lois anti-mafia inspirées de l'Italie, avec des conditions de détention plus strictes.