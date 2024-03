Pascal Praud et vous - Faut-il une loi pour mettre fin aux discriminations liées aux cheveux ? Le débat entre un avocat et une auditrice concernée

Au travail, Marine a subi des remarques vis-à-vis de ses cheveux texturés. Cette auditrice d'Europe 1 explique qu'elle s'est contrainte à les lisser pour ne plus avoir peur du regard des autres. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle débat avec Maître Yves Toledano, avocat à Paris, sur la nécessité ou non d'une nouvelle loi anti-discrimination capillaire comme le propose un député Liot.

"Aujourd'hui, c'est important parce que cette loi va permettre à toutes les personnes qui n'osent pas porter leurs cheveux au naturel de le faire. Ça leur permettra d'être protégées", argumente-t-elle, tandis que l'avocat se montre plus réticent. "En France, on a déjà une multitude de codes, on a des dizaines de milliers de lois, et dedans, on peut y faire entrer ces discriminations", avance-t-il sur Europe 1.