Pascal Praud et vous - «Les Français de souche» sont «des fins de race» : la sortie de Mathieu Kassovitz relève d'un «cas psychologique»

Après avoir pointé un problème de racisme en France, l'acteur Mathieu Kassovitz a estimé que les "Français de souche" étaient des "fins de race". Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, lance dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures, que cela relève d'un "cas psychologique". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz multiplie les sorties polémiques. Quelques jours après avoir considéré qu'il existait "un problème de racisme" de longue date en France, en marge du Festival de Cannes, l'artiste a affirmé que "les Français de souche" étaient "des fins de race". De quoi faire bondir Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je pense que ça relève d'un cas psychologique. Beaucoup de gens à gauche et à l'extrême gauche détestent exactement ce qu'ils sont", estime le député de Moselle sur Europe 1.