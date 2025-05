Pascal Praud et vous - Propos de Mathieu Kassovitz : «Taxer les Français de racisme, c'est absolument indigne», déplore un auditeur

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz a fait une sortie polémique en parallèle du Festival de Cannes, estimant que les Français devaient continuer "à se mélanger" pour mettre fin au racisme. Des propos que regrette un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

En marge du Festival de Cannes, l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz a pointé "un problème de racisme" de longue date en France, estimant que "les Français de souche n'exist(ai)ent plus" et qu'il fallait continuer "à se mélanger" pour que ce fléau disparaisse. Une sortie que n'approuve pas Yann, auditeur d'Europe 1, qui a réagi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Taxer les Français de racisme, c'est absolument indigne de sa part parce que nous acceptons des quantités de gens considérables, on essaye de les intégrer", affirme-t-il.