Pascal Praud et vous - La vitesse limitée à 30 km/h dans toutes les villes, «une aberration», estime un auditeur

La Prévention routière a lancé jeudi une pétition pour la généralisation de l'abaissement à 30 km/h de la vitesse maximale en ville, pour favoriser la "sécurité routière" comme le développement des mobilités "bonnes pour la santé et la planète". Une pétition qui n'est pas au goût de tous les automobilistes, comme Michel, chef d'entreprise et invité de Pascal Praud et vous. "C'est une aberration. Les vélos vont dépasser les voitures ardemment. J'ai la crainte qu'on cherche à fabriquer une société de mollassons, des gens qui vont aller vivre au ralenti", déplore-t-il au micro d'Europe 1.