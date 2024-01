Pascal Praud et vous - Immigration : «Demain, on peut tous être le migrant de quelqu'un», le débat entre Pascal Praud et une auditrice

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, des maires ruraux tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'ils appellent une "répartition" des migrants organisée par l'État. Le maire LR de la commune de Lavaur dans le Tarn, Bernard Carayon, a lancé un appel en ce sens, fustigeant une politique migratoire "irresponsable" voire "dangereuse". Cet appel relayé par Le Figaro fait réagir Ariane, auditrice d'Europe 1, qui a débattu avec Pascal Praud dans l'émission Pascal Praud et vous.

Des Français fuient le climat de leur région d'origine, selon une auditrice

Cette commerciale dans le voyage, résidant à Brest, explique que dans sa ville, elle constate que de plus en plus de migrants viennent s'installer pour fuir leur climat. "Même des Français qu'on pourrait appeler des 'migrants', qui viennent du sud de la France, du Nord-Pas-de-Calais, même de Modane (en Savoie, ndlr)", ajoute-t-elle, ce qui lui fait dire que "demain, on peut tous être le migrant de quelqu'un".

À partir de ces exemples, et considérant que tout un chacun peut devenir "un réfugié climatique", Ariane prône un accueil des migrants et va à rebours de l'élu Républicain. "Il faut aider les populations à repeupler nos villes. On a vu à Brest, où il n'y avait plus beaucoup de monde, ça nous a énormément aidé", relate-t-elle, évoquant l'immigration comme "une richesse" pour la Bretagne.

Faut-il changer de modèle de société ?

Pascal Praud s'interroge sur le bon vouloir des habitants, quelle que soit la région. "Je vous propose quelque chose Ariane : on va faire des référendums locaux, et je ne pense pas que les gens vont dire oui. Le problème d'immigration en France est un problème important. Je pense qu'on n'est plus capable aujourd'hui, bien souvent, d'accueillir dans les meilleures conditions des migrants et que cela pose des problèmes", répond l'animateur à l'auditrice.

Un constat que partage Ariane, qui l'explique par le modèle de société capitaliste adopté en France. "Notre format de société consumériste ne peut plus répondre à cette demande (...) On sera obligé à un moment de changer de format de société (...). Celui-ci ne peut plus répondre aux besoins de la planète", avance l'auditrice.

Si pour Pascal Praud, le modèle capitaliste "a plein de défauts", ce dernier "vous permet de prendre la parole (sur Europe 1), d'être libre, et globalement d'avoir un niveau de vie supérieur à ceux d'autres modèles", répond-il à Ariane, estimant que la réponse à la crise climatique ne nécessite pas forcément un changement de société. "Je crois en l'Homme, et l'Homme y croit toujours, il trouvera toujours des solutions. Il trouvera des solutions sur le climat".