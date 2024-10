Voici une pizza qui conviendrait aux amateurs de frissons le jour d'Halloween. À Trégunc, dans le Finistère, le gérant d'une pizzeria propose aux plus courageux une création appelée "La terrifiante", composée notamment de mygales venues de Thaïlande. "Ça a un petit goût de noisette, et de friture. On sent pas vraiment de goût particulier, à part sur le corps", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous. Le pizzaiolo en dit plus sur cette pizza qu'il ne vend chaque année que le 31 octobre.