Pascal Praud et vous - Faut-il reprendre un animal de compagnie après la perte d'un premier ? La réponse d'une vétérinaire

Pour beaucoup de propriétaires de chiens, de chats ou autres animaux, il est souvent difficile d'affronter le deuil de son petit compagnon. Se pose alors la question de reprendre ou non un nouvel animal de compagnie. Dans l'émission Pascal Praud et vous, la vétérinaire Laetitia Barlerin, auteure de plusieurs livres, explique que "le deuil est propre à chacun", mais conseille à celles et ceux qui étaient attachés à leur chien ou leur chat de "ne pas reprendre un animal qui ressemble à celui qui vient de disparaître".