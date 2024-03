Pascal Praud et vous - Envoi possible de troupes en Ukraine, Serge Lama, Compiègne... Le best-of de la semaine du 26 février

La semaine du 26 février a démarré sur les chapeaux de roues dans l'émission Pascal Praud et vous, notamment après la prise de parole d'Emmanuel Macron disant ne pas exclure un envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ce mercredi, Pascal Praud s'est également entretenu longuement avec Serge Lama, légende de la chanson française, venu évoquer sa carrière et sa vision de la musique d'aujourd'hui. (Re)découvrez les moments forts de ces cinq derniers jours.

Lundi : le Palais Éphémère de Paris, "une catastrophe" pour le judo, déplore Céline Géraud

Aux commandes de l'émission Europe 1 13h, Céline Géraud, également ancienne judoka professionnelle, a critiqué le choix du Palais Éphémère comme théâtre des épreuves de judo lors des Jeux de Paris. La salle ne disposera que de plus de 8.000 places, et non 20.000 comme à Londres. "C'est une catastrophe pour le judo, on est dans le même site que la lutte et le rugby fauteuil", souligne-t-elle.

Mardi : "On marche vers l'abîme", un auditeur s'inquiète d'un possible envoi de troupes en Ukraine

Après la déclaration d'Emmanuel Macron n'excluent pas un envoi de troupes occidentales en Ukraine, Renan, un auditeur d'Europe 1, s'est inquiété d'une possible escalade dans le conflit avec la Russie. "Je pense qu'on marche comme un somnambule vers l'abîme", a-t-il affirmé au micro de Pascal Praud.

Mercredi : le tacle de Serge Lama aux chanteurs français actuels

Serge Lama s'est confié pendant une heure dans l'émission Pascal Praud et vous. Au cours de son échange fleuve avec Pascal Praud, l'iconique interprète de Je suis malade a taclé les chanteurs actuels, et notamment leurs paroles. "Le texte n'existe plus. Les auteurs de chansons, maintenant, ils font une phrase, et après c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Du moment que la musique va à peu près, ça fait le coup", a-t-il regretté.

Jeudi : les auditeurs divisés sur l'initiative du maire de Compiègne

Le maire LR de Compiègne, Philippe Marini, a mis en place un nouveau système d'attribution des logements HLM dans sa commune, dans l'objectif de ne plus louer à des familles de délinquants. En l'absence de Pascal Praud jeudi, c'est Dimitri Pavlenko qui a fait réagir deux auditeurs, aux avis opposés.

Vendredi : Jacques Vendroux explique comment le dernier porteur de la flamme olympique sera désigné

Alors que la flamme olympique (éteinte) était de passage à Europe 1 vendredi, Jacques Vendroux a évoqué, au micro de Pascal Praud, comment le dernier porteur de la torche sera sélectionné. Son rôle est crucial, puisque celui ou celle qui sera désigné aura la tâche d'allumer la vasque à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.

Bonus : le grand debrief de Laurent Tessier

Pour sa première dans Pascal Praud et vous, Laurent Tessier a débriefé vendredi les six premiers mois de l'émission sur Europe 1. Tout un programme !